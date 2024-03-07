«الفرحة يعني مصر».. أم عروس توضح أسباب عدم احتفالها بزفاف ابنتها في أمريكا (فيديو)

لا يوجد طعم للفرحة خارج مصر، كان هذا هو السبب الذي دفع عروسين مصريين مقيمين في الولايات المتحدة إلى عقد حفل زفافهما في «المحروسة»، وهو الحفل الذي لقى انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التقرير الذي عرضه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق، نظم عروسان مقيمان بالولايات المتحدة الأمريكية حفل زفافهما في بلدهما مصر، وخلال الحفل دعت العروس «مريم» الحضور لتحية والدها ووالدتها، طالبة منهما أن يصعدا على منصة الزفاف لأداء الرقصة الأولى لهما، قائلة «والدي ووالدتي لما اتجوزوا معملوش حفل زفاف، دعونا نمنحهم الرقصة الأولى».

أفرح فين وأنا في مكان مش شبهي؟

وردًا على سؤال الإعلامي أحمد فايق عن سبب إقامة حفل الزفاف فى مصر وليس فى الولايات المتحدة الأمريكية محل إقامة العروسين، قالت والدة العروس «نهى بسيوني» خلال لقائها بالبرنامج عبر تطبيق «فيديو كونفرانس» من كاليفورنيا، «الفرحة إيه غير في مصر، الفرحة فين غير في مصر، أفرح فين وأنا في مكان مش شبهي، إحنا نفرح مع أهلنا، مع الناس اللى زينا».

كل الكلام الحلو واللحظات الجميلة كان لازم تكون في مصر

وأضافت: «طاقم العمل في الفندق زينا، لما أقول صباح الخير لحد سامعني وفاهمني، كل الكلام الحلو واللحظات الجميلة كان لازم تكون في مصر، مفيش نقاش في هذا الكلام، مفيش فرحة غير في مصر، الفرحة يعني مصر».