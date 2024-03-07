عروس جبرت بخاطر والديها في حفل زفافها: بنفكر نعملهم المفاجأة من فترة (فيديو)

«بنفكر نعملهم المفاجأة دي من فترة»، بتلك الكلمات بدأت مريم بسيوني، كشف كواليس مفاجأة أعدتها لوالدها ووالدتها خلال حفل زفافها، وذلك خلال مداخلة لها وعريسها ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق.

وقال العروس، «إحنا بدأنا نفكر في الموضوع أنا ووليد قبل حفل الزفاف بكتير، والدي ووالدتي معملوش فرح في حفل زفافهما، وهما ساعدونا في حاجات كتير جدًا، وساعدونا في الفرح، وكانوا واقفين جنبنا في حاجات كتير».

وعرض البرنامج مقطع فيديو يوضح قيام عروسين مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية بإقامة حفل زفافهما في بلدهما مصر، وخلال الحفل دعت العروس «مريم» الحضور لتحية والدها ووالدتها، طالبة منهما أن يصعدا على منصة الزفاف لأداء الرقصة الأولى لهما، قائلة «والدي ووالدتي لما اتجوزوا معملوش حفل زفاف، دعونا نمنحهم الرقصة الأولى».