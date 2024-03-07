«مصر تستطيع» عن فرح «نهى وسعيد»: بطولة جماعية لأسرة مصرية بسيطة

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق، تقريرًا يكشف حكاية حفل زفاف تصدر السوشيال ميديا، للعروسين «نهى وسعيد».

وقال الإعلامي أحمد فايق، «اللى حصل أنه خلال الأيام اللى فاتت، انتشر فيديو لفرح، والفرح لأسرة مصرية أصيلة مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقرروا أنه يقوموا بعمل فرح بنتهم وابنهم هنا في مصر، وشوفنا مشاهد للفرح والاحتفال، وشوفنا السعادة في علاقة المهندس سعيد والأستاذة نهى».

وأضاف فايق «الناس حست بنوع من السعادة، وبدأت تفسر، فأحدهم قال إن السيدة التي تهتم بنفسها وبزوجها وحياتها تحافظ على منزلها»، وعلق آخر قائلًا «الراحل الحنين المهتم بمراته وأولاده وبناته بيحافظ على منزله»، وآخرون تحدثوا عن الابنة العروس، والتي ظهرت خلال حفل زفافها لتقول إن والدها ووالدتها لم يحالفهما الحظ أن يقوموا بعمل حفل زفافهما، فدعت أهلها وحضور حفل الزفاف أن يقوموا بتحيتهما.

وتابع: «الموضوع في النهاية هو بطولة جماعية لأسرة مصرية بسيطة ربنا شاء أن يقدمها لنا، وهما نموذج، لأنه في ظل المشاكل الأسرية والخلافات الزوجية والمرتبطة أكثر بالجيل الجديد وارتفاع نسب الانفصال بعد الزواجات الحديثة، ربنا بيقولنا إن هناك نماذج جيدة في المجتمع، وعلاقات سوية».