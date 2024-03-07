مصور أشهر فرح في مصر يكشف كواليسه لـ«الوطن»: ما كنتش مصدق انتشاره

في لحظات رومانسية بطلها «نهى وسعيد»، استطاعا أن يخطفا قلوب الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لهما أثناء رقصهما في حفل زفاف ابنتهما، لدرجة أن اعتقد الكثير في البداية أنهما العروسان وليس والدا العروس، إذ تفاعل العديد من المتابعين معهما وانهالت التعليقات الإيجابية.

كشف المصور الفوتوغرافي محمد رمضان، في حديثه لـ«الوطن»، كواليس مقطع فيديو والدي العروس «نهى وسعيد» أثناء تصويرهما، قائلا إنه صور مقطع الفيديو بتلقائية دون الترتيب المسبق له: «الفيديو أنا صورته بطريقة تلقائية جدا ومكنتش عامل حسابه أصلا ولما العروسة قالت إن بابا ومامتها هيرقصوا مع بعض عشان معملوش فرح بدأت أصورهم عادي».

أشهر حفل زفاف

لم يتوقع صاحب الـ30 عاما «محمد» أن مقطع الفيديو ينال إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداوله عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «أنا مكنتش أتوقع إن الفيديو هينتشر بالشكل ده، وخاصة إن الفرح كان من شهر وفي ناس كتير كانت أفراحها بالشكل ده»، مشيرا إلى أنه سيطرت عليه حالة من السعادة والفرحة بعد إشادة الجميع بقدرته العالية على التصوير: «أنا أهل العروسة هما اللي كلموني وقالولي إلحق الفيديو انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا وكانوا فرحانين».

ممارسة مهنة التصوير

منذ عام 2011 بدأ «محمد» يمارس مهنة التصوير، كما أنه صوَّر العديد من المناسبات وحفلات الزفاف حتى أصبح ينال شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي: «دايما بكون حريص في التصوير إني أظهر الشخص على قد ما أقدر إنه يكون طبيعي وبشكل حقيقي مش يكون مزيف والحمد لله ده كان سبب في شهرتي».

حفل الزفاف يعود لأسرة المصرية الأصيلة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قرروا أن يقوموا بعمل حفل زفاف أبنائهم في مصر وفقا لما ذكره الإعلامي أحمد فايق في برنامجه «مصر تستطيع» قائلا: «شوفنا مشاهد للفرح والاحتفال، وشوفنا السعادة في علاقة المهندس سعيد والأستاذة نهى»، مضيفا: «الناس حست بنوع من السعادة، وبدأت تفسر، فأحدهم قال إن السيدة التي تهتم بنفسها وبزوجها وحياتها».