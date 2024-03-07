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آخر تحديث لسعر الدولار في 10 بنوك.. اعرف بكام

كتب:

محمد سيف
06:27 م | الخميس 07 مارس 2024
سعر الدولار

سعر الدولار

أعلنت المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي آخر تحديث لسعر الدولار خلال بداية التعاملات المسائية، وساهم سعر الصرف المرن من البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية، وأصبحت البنوك هي المتحكم الوحيد في تسعير سعر الدولار بعد أن قرر البنك المركزي تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.

تنشر «الوطن» أعلى سعر للدولار في البنوك العاملة في القطاع المصرفي خلال آخر تحديث وفقًا للمعلن رسميًا.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 49.30 جنيه للشراء، وسجل 49.40 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 49.33 جنيه للشراء، وسجل 49.47 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 49.35 جنيه للشراء، وسجل 49.45 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 49.30 جنيه للشراء، وسجل 49.40 جنيه للبيع تبعا لبنك cib

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 50.60 جنيه للشراء، و سجل 49.70 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 49.60 جنيه للشراء، وسجل 49.70 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 49.45 جنيه للشراء، وسجل 49.55 جنيه للبيع تبعا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم 49.40 جنيه للشراء، وسجل 49.50 جنيه للبيع تبعا لبنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار اليوم 49.35 جنيه للشراء، وسجل 49.45 جنيه للبيع تبعا لبنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل سعر الدولار اليوم 49.30 جنيه للشراء، وسجل 49.40 جنيه للبيع تبعا لبنك البركة.

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