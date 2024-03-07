نائب رئيس البنك العقاري المصري: الدولار يصل إلى السعر العادل قريبا

أشاد وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري بقرارات التسعير العادل للجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة من المركزي المصري بعد اجتماع استثنائي من لجنة السياسة النقدية، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، هو مؤشر إيجابي ومرحلة جديدة للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف ناجي لـ«الوطن»، أن هذه القرارات تعمل على امتصاص التضخم، وينتج عنها وفرة في السيولة الأجنبية لأنه سيشجع المواطنين على التخلي عن الدولار الذي يمتلكونه وبيعه في البنوك، وهو ما يقضي على السوق السوداء.

استقرار أسعار السلع

وتابع المسؤول المصرفي أن الحكومة بدأت تضخ أموالا في البنوك، لتخليص البضائع من المواني، وهو ما سيشهده رئيس الوزراء بنفسه وهي خطوة في غاية الأهمية، ويؤدي إلى استقرار أسعار السلع التي كانت غير مبررة.

وأوضح أن الأمور ستعود إلى طبيعتها بشكل تدريجي وسيصل الدولار إلى المستوى العادل أو المنطقي، نتيجة للمجهود الكبير الذي تبذله الدولة المصرية، كما أن من المتوقع أنها مستعدة بضخ كمية كافية من حصيلة الاستثمارات الأجنبية.

الخبير المصرفي: انتهاء السوق الموازية تقريبا

ووصف نائب رئيس البنك الحكومي أن السوق الموازية إلى حد كبير أزمة «نفسية»، ومع ما تقدمه الحكومة المصرية في الفترة الحالية وخطواتها المهمة يؤدي إلى تراجع السوق السوداء، وتدريجيًا ستنتهي لأنها ترى حاليًا توفير الدولة للدولار وأيضًا سيتم فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية دوليًا.