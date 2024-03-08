أفضل طريقة لتنظيف القلقاس قبل طهيه.. «عشان ميبظوش منك»

يعد القلقاس من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، خاصة في شهر رمضان المبارك، نظرا لمذاقه الطيب اللذيذ، إذ تقوم ربات المنازل بإعداده بأكثر من وصفة، وعلى الرغم من ذلك هناك عادة خاطئة تفعلها السيدات أثناء غسله تسبب فساد طعمه ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لغسل القلقاس قبل تحضيره.

يحتوي القلقاس، على عناصر غذائية مفيدة للغاية أهمها النشويات، لذلك عند تحضيره يجب غسله بطرق خاصة للغاية، ومنها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة» وجاءت كالتالي:

في البداية يتم تنظيف القلقاس من الخارج بفوطة نظيفة.

بعد ذلك قشري القلقاس وقطّعيه مكعبات.

يجب تركه على فوطة نظيفة لمدة ساعة حتى يجف تماما.

نظفي القلقاس بفوطة نظيفة مرة أخرى لكي تتخلصي من أي لزوجة.

هناك طريقة أخرى لتنظيف القلقاس وهي:

غسله بالمياه عدة مرات.

ونقعه في مياه دافئة مع عصير الليمون.

بعد ذلك يتم غسله مرة أخرى وتركه ليصفى.

طريقة عمل القلقاس

قلقاس

سلق

كزبرة خضراء

ثوم

مرقة لحمة

سمن

ملح

فلفل أسود

خطوات التحضير

في البداية يقشر القلقاس ويقطع مكعبات.

ضعي المرقة على النار حتى تغلي وبعد ذلك يضاف القلقاس.

يتم تحمير السلق والكزبرة في الزبدة مع قليل من السمن.

يضاف الثوم للسلق ويقلب لمدة دقيقة.

رش كزبرة ناشفة على الخليط.

يرفع الخليط من النار، حتى يهدأ.

بعد ذلك يضرب الخليط في الخلاط، ثم يضاف للقلقاس.

مقادير قلقاس بالخضرة

قلقاس سلق

شبت

بقدونس

كزبرة

ثوم

سمنة

مستكة

حبهان

مرقة

ملح

عصير ليمون

فوائد القلقاس

يعد القلقاس مصدرا غنيا بالألياف، ما يساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع، كما أنه مصدر غني بالفيتامينات والمعادن لاحتوائه على فيتامينات A وC وB6، بالإضافة إلى معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، كما يحتوي القلقاس على مضادات الأكسدة، والتي تعمل على تقليل الالتهابات في الجسم، بالإضافة إلى احتوائه على البوتاسيوم، الذي يساعد على خفض ضغط الدم.