«زراعة المنوفية»: 45 ألف طن إنتاجية محصول القلقاس في المحافظة

تعتبر محافظة المنوفية من أكثر المحافظات إنتاجا لمحصول القلقاس على مستوى الجمهورية، نظرا للمساحات الواسعة التي يستغلها المزارعون في زراعة القلقاس ببعض القرى، مما جعلها مركزا لإنتاج القلقاس وتصديره إلى الخارج.

إنتاجية القلقاس في المنوفية

وقال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إن متوسط إنتاجية الفدان من محصول القلقاس يبلغ 14.6 طن، بينما يبلغ إنتاجية المحافظة بأكملها 45 ألفا و488 طنا، مؤكدا أن هناك عدد كبير من المزارعين يعتمدون على زراعة القلقاس باعتباره من المحاصيل الزراعية التي تحقق ربحا لهم.

وتابع التركاوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم هي أكثر القرى إنتاجا للقلقاس على مستوى الجمهورية، حيث يعتمد المزارعون في جميع أرجاء القرية على زراعته للاكتفاء الذاتي منزليا وللربح منه وتصديره إلى الخارج.

المساحة المزروعة بالقلقاس في المنوفية

وقال الدكتور عصام مرسي مدير الإرشاد الزراعي بالمنوفية لـ«الوطن»، إن إجمالي المساحة المزروعة من محصول القلقاس تبلغ 3132 فدانا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن هذا المحصول به وفرة في الأسواق المحلية، ويتم تصديره إلى الخارج، والتربة الزراعية الخصبة التي تتمتع بها الأراضي جعلته ينتشر في عدد كبير من القرى.