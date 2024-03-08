للمرة الثانية.. خالد النبوي ونجله يجتمعان في عمل بمسلسل إمبراطورية ميم

بعد مشاركتهما معًا للمرة الأولى في مسلسل راجعين يا هوى، الذي أذيع في شهر رمضان عام 2022، يجتمع نور النبوي بوالده الفنان خالد النبوي للمرة الثانية في عمل فني، من خلال مسلسل إمبراطوية ميم.

تدور أحداث مسلسل إمبراطوية ميم في قالب اجتماعي حول رجل يقع في حيرة كبيرة، فبطل المسلسل خالد النبوي لديه 6 أبناء يتولي مسؤولية تربيتهم بعد رحيل الأم، وفي الوقت نفسه وقع في الحب، وأصبح عليه الاختيار بين أبناء والإنسانة التي يحبها.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم ضمن عدة مسلسلات تذاع في رمضان 2024، وهو مكون من 30 حلقة، بطولة خالد النبوي ونجله نور خالد النبوي، بالإضافة لعدة فنانين مثل حلا شيحة وميان السيد ونشوى مصطفى، ويشارك أيضًا الفنان محمود حافظ وهاجر السراج، والفنان محمد محمود عبد العزيز، كما ظهر أيضًا في المسلسل إلهام صفي الدين والفنانة إيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب ويارا عزمي.

مشاركة ابنة الفنان أحمد زاهر

ويشهد مسلسل إمبراطوية ميم ظهور الطفلة منى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، والطفل آدم وهدان، قصة المسلسل ألفها الكاتب إحسان عبد القدوس، وسيناريو محمد سليمان عبدالمالك، والعمل من إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.