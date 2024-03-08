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سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الجمعة 8-3-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
07:32 ص | الجمعة 08 مارس 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

شهد  سعر الريال السعودي اليوم الجمعة استقرارًا وفقا لآخر تحديث لشاشات عرض البنوك، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ أمس عقب قرار البنك المركزي  بتحرير سعر الصرف، حيث سجل في البنك المركزي المصري 13.15 شراء، 13.19 بيع، وفقا للمعلن عبر المنصة الرقمية للبنك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي بعد ارتفاعه في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي 13.15 شراء، 13.19 بيع في البنك الأهلي المصري.

بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.14 شراء، 13.17 بيع.

بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي 13.1 شراء، 13.17 بيع في بنك القاهرة

بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي 13.20 شراء، 13.25 بيع في بنك الإسكندرية.

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بقلم شوشة عبدالواحد