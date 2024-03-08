ماجدة خيرالله تشيد بمسلسل بين السطور: نهاية لم تخذل المتابعين

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنهاية مسلسل «بين السطور» بطولة صبا مبارك وأحمد فهمي.

وكتبت ماجدة خيرالله قائلة: «الحلقتان الأخيرتان من المسلسل المشوق 'بين السطور' تكشفان الكثير من الغموض حول شخصيتي محمود (وليد فواز) وحاتم (أحمد فهمي) لنعرف أخيرًا من قتل جيمي أندرسون أو جمال. وكان أحمد فهمي بارعًا في الحفاظ على هدوئه في أصعب اللحظات بصعوبة وتعقيد. فمثل هذه الشخصية تعيش صراعاتها الداخلية ولا تظهر ما يدور داخلها من براكين غضب».

وأضافت خيرالله: «أما وليد فواز فهو العاشق الذي يضحي بحياته من أجل المرأة التي يحبها، دون أن ينتظر مقابل لتضحياته. نهاية المسلسل لم تخذل متابعيه ولم تلجأ لحلول غير منطقية وتتفق مع طبيعة شخصياته».

أبطال مسلسل «بين السطور»

مسلسل بين السطور مأخوذ عن «فورمات» لمسلسل كوري وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: أحمد فهمي وصبا مبارك من بينهم: محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، باسل الزارو، إضافة إلى علي الطيب.