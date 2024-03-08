الحزب الجمهوري: بايدن سبب انفجار الشرق الأوسط

عقبت كاتي بريت، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، على كلمة الرئيس الأمريكي بايدن في خطاب حالة الاتحاد، في الكابيتول الأمريكي، أنه يبدو مبتعدًا عن الواقع، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت إلى أن بايدن صنع مشكلة الحدود بسبب قراراته، معقبة: «أمريكا تنتظر رئيسا يؤمن الحدود».

وأضافت سياسات بايدن لا تتصف بالعقلانية، مؤكدة أن التضخم وصل مستويات غير مسبوقة خلال ولاية بايدن.

وأوضحت أن بايدن هو سبب انفجار الشرق الأوسط، وأعطى بوتين كل شئ بما في ذلك أوكرانيا، مشيرة إلى ان سياسات بايدن الخارجية تجعل حلفاءه بحالة مزرية.