القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر اليوم

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، لقاء فريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في نسخته الـ91، التي تنطلق خلال ساعات قليلة على ملعب الأول بارك باستاد الرياض في السعودية، ما يجعل مشجعو الفريقين يهتمون بمعرفة القنوات الناقلة المجانية لمباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر

وأعلنت إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه من المقرر أن يكون هناك تعاونًا مشتركًا بين قناتي أون تايم سبورت وMbc مصر، وتنقلان مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر حصريًا.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، بينما تكون في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت تونس والخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتقرر أنّ يكون معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر على القناتين هو مدحت شلبي.