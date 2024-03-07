سارة حازم: كأس مصر «قمة بروح مختلفة» بين الأهلي والزمالك في السعودية

علقت الإعلامية سارة حازم، على مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك والتي ستقام مساء غد في المملكة العربية السعودية، مضيفة: «كأس مصر قمة بروح مختلفة بين القطبين في السعودية».

مباراة الأهلي والزمالك بروح مختلفة

أضافت، خلال برنامجها «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، أنه سيتم إذاعة المباراة حصريًا على فضائية أون تايم سبورت، وإم بي سي مصر في بث مشترك، موضحةً أن المباراة بروح مختلفة بعد زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك لأول مرة، وتم وصف هذا اللقاء بالتاريخي.

اجتماع إدارتي نادي الأهلي والزمالك

وتابعت: «الأمر لم يتوقف على ذلك، منذ أيام جرى حل أزمة كهربا مع الزمالك، وهذه القضية كانت شاحنة الأجواء بين الجماهير، وكهربا أخيرا سدد الغرامة لنادي الزمالك، وأمس اجتمع مجلس إدارتي الأهلي والزمالك في السعودية، وانتشرت على السوشيال ميديا صورة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وخالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الجارحي من مجلس إدارة النادي الأهلي في سهرة جميلة قبل نهائي كأس مصر».