5 معلومات عن الدرع الذهبي لكأس مصر.. مصنوع من الذهب ويحمل رسالة قوية

درع مطلي بالذهب الخالص في انتظار الفريق الفائز اليوم في نهائي كأس مصر، إذ تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيف أحداثها ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

معلومات عن الدرع الذهبي لكأس مصر

يحتوي الدرع الذهبي، المقرر أن يحصل عليه الفريق الفائز في مبارة اليوم، على نقوش محفورة للأهرامات الثلاثة خوفو وخفرع ومنقرع، باعتبارها من رموز الحضارة المصرية القديمة، ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن الدرع:

- صُنع الدرع من الذهب الخالص عيار 21، في شكل دائري يختلف عن تصميم الكأس التقليدية المخصصة للفائز باللقلب.

- استند الدرع الذهبي على قاعدة مستطيلة الشكل، صُنعت كذلك من الذهب الخالص.

- خُط عليه عبارة: الدرع مُقدم من موسم الرياض للفائز ببطولة كأس مصر، في 8 مارس 2024.

- حمل الدرع رسومات بارزة لأهم المعالم السياحية بمصر والسعودية، للتدليل على العلاقات القوية الراسخة بين البلدين، منها الأهرامات الثلاثة المصرية وبرج المملكة الشهير، وبرج الفيصلية وعدد من المعالم الأخرى.

- بلغت تكلفة الدرع المقدم للفائز ببطولة كأس مصر ما يقارب 125 ألف دولار، بحسب ما كشفه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

يشار إلى أنه سيحصل كلا الفريقين الأهلي والزمالك على 100 ألف دولار نظير المشاركة، بينما يحصل الفائز على 350 ألف دولار كجائزة، والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي مشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022-2023، عبر قناة «أون تايم سبورت»، من خلال التردد: 11861، الاستقطاب: رأسي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 5/6، القمر الصناعي: نايل سات.