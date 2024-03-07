4 وسائل مجانية تنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

مباراة قمة جديدة يخوضها قطبا الكرة المصرية؛ إذ يلتقي الأهلي والزمالك في مباراة ساخنة مساء الجمعة، للمنافسة على حصد كأس مصر نسخة موسم 2022-2023، لذا وبينما يترقب الجمهور موعد انطلاق المباراة، يمكن الإشارة إلى موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك، مساء الجمعة، على ملعب «الأول بارك» بمدينة الرياض السعودية، وهي المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة خارج مصر، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

قنوات مجانية تنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وبينما يبحث جماهير الكرة المصرية عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022-2023، أعلن المستشار تركي آل الشيخ نقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناتي «mbc مصر» و«أون سبورت»، بتعليق من مدحت شلبي عبر القناتين في بث مشترك بينهما.

ويمكن لعشاق المارد الأحمر والقلعة الحمراء وكل محبي الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي مشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022-2023، عبر قناة «أون تايم سبورت»، من خلال التردد التالي:

تردد قناة «أون تايم سبورت»

- تردد القناة: 11861

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل التصحيح: 5/6

- القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة «mbc مصر»

كما يمكن تنزيل قناة «mbc مصر» لمشاهدة مباراة القمة عبر التردد التالي:

- التردد: 11823

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

متابعة المباراة عبر الراديو

ولمن لا يتمكن من متابعة القناتين السابقتين لضيق وقته، فيمكنه متابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية، مجانًا، في أثناء قيادة السيارة أو ممارسة أي نشاط آخر، من خلال متابعة محطتي أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM عبر الراديو، وذلك عن طريق ضبط الترددات الخاصة بهما، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.