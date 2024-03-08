معلومات عن «الناجي المعين» بالإدارة الأمريكية.. يتولى الرئاسة حال حدوث كارثة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اختيار ميجيل كاردونا وزير التعليم ليكون الناجي المعين أثناء إلقائه لخطاب حالة الاتحاد بمجلس النواب الأمريكي، والناجي المعين هو شخص مسؤول في الإدارة الأمريكية ينسحب من واشنطن إلى مكان لم يكشف عنه خلال خطاب حالة الاتحاد حيث يبقى بعيدًا عن مبنى الكابيتول الأمريكي، ليقوم بالمهمة السنوية المتمثلة في البقاء خارج قاعة مجلس النواب خلال خطاب الرئيس في حالة وقوع كارثة.

وبحسب «سي إن إن»، فإن وزير التعليم هو الـ16 في خط الخلافة الرئاسية، والذي تم تحديده في قانون الخلافة الرئاسية لعام 1792، والذي تم تحديثه خلال إدارة ترومان في قانون الخلافة الرئاسية لعام 1947.

الناجي المعين وتولي الرئاسة

وبحسب شبكة «سي بي إس» نيوز، فإنه نظرًا لأن خطاب حالة الاتحاد تقليديًا سنويًا يتم إلقاؤه في قاعة مجلس النواب أمام نائب الرئيس في جلسة مشتركة بين أعضاء الكونجرس ومجلس الوزراء، فإن جميع أعضاء خط خلافة بايدن للرئاسة حاضرون، وبالتالي فإنه في حالة وقوع حدث كارثي يستهدف الغرفة يتم اختيار أحد أعضاء مجلس الوزراء من قبل البيت الأبيض للذهاب إلى مكان آمن والجلوس أثناء إلقاء الخطاب ويكون جاهزًا لتولي الرئاسة في حالة وقوع مثل هذه الكارثة.

الناجي المعين هو عضو في مجلس الوزراء ولا يحضر خطاب حالة الاتحاد وسيتولى الرئاسة في حالة وقوع حادث كارثي في ​​مبنى الكابيتول يتسبب في وفاة أو عجز كل شخص في خط الخلافة، ويشير البيت الأبيض إلى أن عادة ما يكون الناجي المعين شخصًا في الطرف الأدنى من سلسلة الخلافة كما هو منصوص عليه في قانون الخلافة الرئاسية لعام 1947 حسبما ذكرت «يو إس إيه توداي».

الناجي المعين ترتيبه الـ16 في تولي المسئولية

وحدد قانون الخلافة الرئاسية لعام 1947 خط الخلافة الذي يحدد من هو التالي في ترتيب الرئاسة إذا تم إخلاء المنصب، وهم بالترتيب نائب الرئيس كامالا هاريس، رئيس مجلس النواب النائب مايك جونسون ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت السيناتور باتي موراي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وزير الخزانة جانيت يلين، ووزير الدفاع لويد أوستن.

الناجي المعين يتعرض لإجراءات تأمينية سرية صعبة

يتعرض الناجي المعين لإجراءات تأمينية سرية صعبة كشف عنها دان جليكمان، الذي شغل منصب وزير الزراعة في إدارة كلينتون، في مجلة بوليتيكو أنه تم نقله إلى مكان خارج واشنطن تحديدًا شقة ابنته في نيويورك، حيث رافقه موظفون عسكريون رئيسيون وجهاز الخدمة السرية، بما في ذلك ضابط عسكري يحمل ما افترض أنها كرة القدم النووية وهي حقيبة ألومنيوم سوداء مغلفة بالجلد يمكن استخدامها للتحقق من هوية الشخص الذي يأمر بتوجيه ضربة نووية.