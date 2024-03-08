سر «دبوس» رفعه بايدن أثناء خطاب حالة الاتحاد.. يحمل اسم طالبة أمريكية

رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب حالة الاتحاد، «دبوس» أعطته له النائبة في الحزب الجمهوري مارجوري تايلور جرين من ولاية جورجيا، أثناء دخوله القاعة بمبنى الكونجرس الأمريكي، وكان الدبوس مكتوبا عليه اسم طالبة التمريض الأمريكية لاكين رايلي، لكن ما قصة هذه الفتاة؟

قاطعت النائبة «جرين» خطاب الرئيس الأمريكي حين كان يتحدث عن سياساته الحدودية وظهرت وكأنها تحثه على ذكر اسم لاكن رايلي، حينها قام «بايدن» برفع الدبوس لأعلى قائلًا: «لقد قُتلت لاكين رايلي على يد شخص دخل البلاد بشكل غير مشروع»، وأبرز تعاطفه مع الآباء الذين فقدوا أطفالهم.

من هي لاكين رايلي؟

لاكين رايلي طالبة تمريض أمريكية تبلغ من العمر 22 عامًا، عثر عليها مقتولة الشهر الماضي، بعد أن ذهبت للركض والتنزه بالقرب من بحيرة في حرم جامعة جورجيا، وبعد التحقيق في الحادث قالت الشرطة الأمريكية إن «رايلي» قتلت بواسطة رجل فنزويلي دخل الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

توزيع «دبابيس» تحمل اسم «رايلي»

وقامت النائبة تايلور جرين بتوزيع دبابيس تحمل اسم «رايلي» على الحاضرين بقاعة مجلس النواب في الكونجرس والتي ألقى فيها «بايدن» خطاب حالة الاتحاد.

مشروع قانون لاكين رايلي

وأقر مجلس النواب أمس الخميس، مشروع «قانون لاكن رايلي»، وهو قانون يتطلب احتجاز أي مهاجر ارتكب عملية سطو أو سرقة، وحصل مشروع القانون على الموافقة بأغلبية 251 صوتًا مقابل 170.