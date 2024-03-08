موعد صلاة الجمعة الأخيرة في شهر شعبان بالمحافظات.. أسوان الساعة 11:50

تفصلنا دقائق معدودة عن آخر صلاة جمعة في شهر شعبان، ما يجعل الكثير يهتمون بمعرفة موعدها حتى يتمكنوا من الذهاب إلى المساجد في الموعد لصلاتها، وحضور الخطبة.

موعد صلاة الجمعة الأخيرة في شهر شعبان

وجاء موعد صلاة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان في كل المحافظات، كالتالي:

- موعد أذان الظهر في القاهرة: الساعة 12:06.

- موعد أذان الظهر في الجيزة: الساعة 12:06.

- موعد أذان الظهر في القليوبية: الساعة 12:06.

- موعد أذان الظهر في الإسكندرية: الساعة 12:11.

- موعد أذان الظهر في مرسى مطروح: الساعة 12:22.

- موعد أذان الظهر في الغربية: الساعة 12:07.

- موعد أذان الظهر في الشرقية: الساعة 12:04.

- موعد أذان الظهر في الدقهلية: الساعة 12:05.

- موعد أذان الظهر في كفر الشيخ: الساعة 12:07.

- موعد أذان الظهر في الفيوم: الساعة 12:07.

- موعد أذان الظهر في بني سويف: الساعة 12:06.

- موعد أذان الظهر في أسيوط: الساعة 12:06.

- موعد أذان الظهر في المنيا: الساعة 12:08.

- موعد أذان الظهر في سوهاج: الساعة 12:04.

- موعد أذان الظهر في قنا: الساعة 12:00.

- موعد أذان الظهر في الأقصر: الساعة 12:00.

- موعد أذان الظهر في أسوان: الساعة 11:50.