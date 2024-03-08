رئيس مدينة العريش: معارض أهلا رمضان جاهزة لاستقبال المواطنين

أكد مجلس مدينة العريش شن حملات مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بوسط المدينة وحي المساعيد، بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والذي بدوره طالب رؤساء المجالس بالمتابعة اليومية لحركة الأسواق وعمليات البيع والشراء.

حركة البيع والشراء تسير بشكل طبيعي

وأكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، أن حركة البيع والشراء في المعارض والأسواق تسير بشكل طبيعي، برغم الزحام الموجود في معرض أهلا رمضان، مضيفا أنه تم توفير جميع أنواع البضائع بالمعرض والأسواق وبالأسعار المخفضة.

أسعار السلع ثابتة.. السكر بـ 27.5 جنيه

بدوره أكد عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، في بيان، وجود إقبال كبير من الأهالي على جميع المنتجات في المعرض، لشراء السلع الخاصة بشهر رمضان، بينها الأرز ويبلغ سعر الكيلو 15 جنيها، والزيت 65 و70 جنيها، والسكر 27.5 جنيه.

وأضاف مطر، أن الأسواق والمعارض تفتح أبوابها منذ السادسة صباحا حتى العاشرة مساء، وفي شهر رمضان ستعمل بشكل متواصل عدا ساعات الإفطار، وما قبل السحور حتى شروق الشمس.