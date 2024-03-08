سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-3-2024 في محال الصاغة

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-3-2024 خلال بداية التعاملات الصباحية، حالة من التباين النسبي في مختلف محال الصاغة، وكذلك سعر الجنيه الذهب «بيع وشراء».

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 داخل محال الصاغة، وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

يباع جرام الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم بسعر 3680 جنيها للبيع، وفي حالة الشراء 3622 جنيها، وهو العيار الأغلى في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم بـ3220 جنيها للبيع، و3170 جنيها في حالة الشراء، وهو العيار الأكثر انتشارا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 2760 جنيها في حالة البيع، أما بالنسبة لحالة الشراء فيباع بسعر 2717 جنيها، وهو العيار الأقل انتشارا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

جاء سعر الجنيه الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم بنحو 25 ألفا و760 جنيها في حالة البيع، أما في حالة الشراء فيسجل 25 ألفا و360 جنيها.