رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية.. كم يبلغ الآن؟

كتب:

محمد سيف
08:11 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
سعر الذهب

سعر الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم  الثلاثاء 5- 3- 2024، خلال التعاملات المسائية في محلات الصاغة، وبلغ نحو 2890 جنيها للشراء، دون مصنعية.

وترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية في مصر، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

-  سعر جرام الذهب عيار 24 عند 3302 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2890 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2477 جنيها دون مصنعية.

جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 دون مصنعيه نحو 1932 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 23 ألفًا و120 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2125 دولارا.

اقرأ المزيد:

سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 1-3-2024

سعر الذهب اليوم السبت 2-3-2024.. تراجع غير مسبوق

بمقدار 40 جنيها.. انخفاض جديد في سعر الذهب الآن بالأسواق

انخفاض كبير في سعر جرام الذهب عيار 21.. تراجع 450 جنيها خلال أسبوع

سعر الذهب الآن في مصر.. اعرف عيار 21 وصل كام

استقرار ملحوظ في سعر الذهب اليوم.. «عيار 21 بكام؟»
بقلم محمد سيف