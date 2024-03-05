سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية.. كم يبلغ الآن؟

أعلنت الشعبة العامة للذهب عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5- 3- 2024، خلال التعاملات المسائية في محلات الصاغة، وبلغ نحو 2890 جنيها للشراء، دون مصنعية.

وترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية في مصر، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

- سعر جرام الذهب عيار 24 عند 3302 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2890 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2477 جنيها دون مصنعية.

جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 دون مصنعيه نحو 1932 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 23 ألفًا و120 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2125 دولارا.