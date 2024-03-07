سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية في الصاغة

أعلنت الشعبة العامة للذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 7- 3- 2024، خلال التعاملات المسائية في محلات الصاغة، وبلغت نحو 3300 جنيه للشراء، دون مصنعية والضريبة.

«الوطن» تنشر سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة خلال التعاملات المسائية في مصر، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

- سعر جرام الذهب عيار 24 عند 3771 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3300 جنيه للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2828 جنيها دون مصنعية.

جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 دون مصنعيه نحو 2206 جنيهات، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 26 ألفًا و400 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2163 دولارا.