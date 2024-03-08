«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من أول أيام رمضان.. هل يستمر؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة تشهده البلاد اعتبارا من الاثنين 11 مارس الموافق أول يوم في شهر رمضان المبارك وفق الحسابات الفلكية، حيث يسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.

هل نشهد طقسا حارا في رمضان حار؟

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن رمضان سيتوافق معظمه مع فصل الربيع وهو ما يشهد تقلبات عديدة في أيامه ونشاط للرياح شديد ما يزيد من الشعور بالبرودة في بعض الأوقات.

وأشارت منار غانم إلى أن طقس أول يوم رمضان يشهد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد من الساعة الـ4 إلى الـ9 صباحا تقريبا، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الاثنين 10-3-2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.