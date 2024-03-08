«تحرك 19 جنيها».. سعر الدولار الجمركي بعد قرارات البنك المركزي | عاجل

يشهد سعر الدولار الجمركي تغيرًا طفيفًا بشكل يومي، ويتحدد على حسب السعر المعلن من قبل البنك المركزي المصري، وقد بلغ سعره اليوم، نحو 49.56 جنيه، مسجلًا تحريكا قيمته 19 جنيهًا، بعد قرارات البنك المركزي المصري بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، حسب ما أعلنته مصلحة الجمارك المصرية.

سعر الدولار الجمركي

وعن سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، أعلنت المنصات الرسمية للبنوك، آخر تحديث لسعر الدولار خلال بداية التعاملات اليوم الجمعة 8-3-2024، وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم، 49.33 جنيه للشراء، 49.47 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم، 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم، 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم، 50.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.