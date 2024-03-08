تحرك عاجل قبل ساعات من قمة الأهلي والزمالك بسبب «دارونكو»

تواصلت اللجنة المنظمة لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، بشكل عاجل مع الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، قبل ساعات قليلة على انطلاق مباراة القمة بملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، التي يطمح خلالها القطبان لخطف اللقب في النسخة 91.

وعلم «الوطن سبورت» أن اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر أكدت في حديثها مع الحكم البرازيلي على ضرورة خروج المباراة إلى بر الأمان وعدم إفساد أجواء الفرحة في ملعب المباراة، مشددة على ضرورة تجنب أي أزمات بين اللاعبين أو إحداث أي فوضى والوقوع في أخطاء من شأنها إحداث مشكلات للفريقين.

كما طالبت اللجنة المنظمة «دارونكو»، حكم مباراة الأهلي والزمالك التأكد من صحة جميع قراراته لمنح كل فريق حقه خلال هذه المواجهة، التي ينتظرها عدد كبير من الجماهير في مصر والوطن العربي، لاسيما أن الفريقين لديهما قاعدة عريضة من الجماهير في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ويدير مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر طاقم تحكيم برازيلي مكون من أندرسون دارونكو «حكم ساحة»، ومساعد أول نيوزا إينيس باك، ومساعد ثان فابريني بيڨيلاكو، وحكم رابع رودريجو بيريرا، كما سيكون على تقنية الفيديو تشارلي ويندي حكم رئيسي لتقنية VAR، وتيسلان كوستا حكم مساعد لتقنية VAR، ومراقب الحكام: البرتغالي ڤيتور بييرا.