قناة مصرية مفتوحة.. أسهل 3 طرق لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك اليوم

ساعات قليلة تفصل عشاق كرة القدم عن انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بنسخته الـ91، المُقامة على ملعب «الأول بارك»، في العاصمة السعودية الرياض، إذ يترقب متابعو الساحرة المستديرة مجريات اللقاء وكيف سيكون أداء الفريقين ومن سيستطيع اقتناص أولى الأهداف في المباراة التي ستُلعب في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ولأول مرة، كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مفاجأة سارة للجمهور، إذ ستُبث المباراة مباشرة على قناتي أون تايم سبورت وMbc مصر بالتعاون بينهما، وذلك كي يتمكن المشاهدون من متابعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الليلة.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

قنوات راديو تنقل نهائي كأس مصر

ويمكن للمتابعين، معرفة مجريات مباراة الأهلي والزمالك أولًا بأول، على الترددات الإذاعية التالية:

- محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.