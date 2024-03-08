تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الليلة

ساعه قليلة وتنطلق مباراة القمة في نهائي كأس مصر، التي ستُقام في السعودية وسط ترقب من جمهور قطبي الكرة المصرية، واهتمام بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في النهائي لمعرفة من سيحصد اللقب وسيضيف لخزائته بطولة جديدة تُضم لدولاب بطولاته.

وللمهتمين بالمباراة المنتظرة والحاسمة، نستعرض فيما يلي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بنسخته الـ91، والمقام الليلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يأتي موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الأول بارك التي تستضيفها السعودية لأول مرة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

- تردد إم بي سي

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

معامل الترميز: 27500

التردد: 11681

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5

تردد أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12303

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

نوع الجودة: HD