زينة المرأة المصرية عبر العصور.. معرض أثري بمتحف كفر الشيخ خلال مارس

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام، ينظم كل من متحفي كفر الشيخ، وركن فاروق بحلوان، معرضين مؤقتين للآثار، يضمان مجموعة متنوعة من المقتنيات الأثرية الفريدة التي تسلط الضوء على المكانة المهمة للمرأة على مر العصور، ويستمر المعرضان حتى نهاية شهر مارس الجاري.

زينة المرأة المصرية عبر العصور

ومن جهته، أوضح الدكتور أسامة فريد مدير عام متحف كفر الشيخ، في بيان، أن المعرض المقام بالمتحف يأتي بعنوان «زينة المرأة المصرية عبر العصور»، وهو يضم حوالي 50 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف التي تلقي الضوء على المرأة على مر العصور وحرصها على اختيار مقتنياتها بعناية لتعكس مدى رقيها وتحضرها واهتمامها بالجمال.

ولفت إلى أن المعرض يتضمن أيضا مجموعة متنوعة من الحلي والمجوهرات من عصور الأسرات المصرية القديمة والتي عُثر على بعض منها بمنطقة بوتو بكفر الشيخ، ومجموعة من المرايا وقنينات العطور، والمكاحل والأمشاط، وقبقاب مطعم بالصدف والعاج من العصر الإسلامي وعقد من إهداءات الملك فاروق.

مجموعة من أطباق البورسلين

ومن جانبها، أوضحت راندا عبدالرؤوف مدير عام متحف ركن فاروق، أن المعرض يضم صورة للأميرة فوزية فؤاد التي اشتهرت بحبها للعمل الخيري وتشجيع النساء للانضمام لجمعية الهلال الأحمر لمساعدة المرضى والجرحى، ومجموعة من أطباق البورسلين الخاصة بالأميرة بهيجة حسن حفيدة الخديوي إسماعيل، وعلبة مجوهرات من النحاس المطلي بماء الذهب، وتمثال يمثل ثلاث فتيات يمثلن حكمة لا أسمع لا أرى لا أتكلم.