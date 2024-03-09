الخديوي والكوماندا والسويركي.. أحمد العوضي يكشف سر أسماء أبطال أعماله

يظهر الفنان أحمد العوضي في أعماله الفنية بعدد من الشخصيات، التي يكون اسمها ملفتا للانتباه بشكل كبير بدءا من الخديوي مرورا بالكوماندا، وكذلك الإسكندراني، ويستعد للظهور في رمضان 2024 بشخصية عرب السويركي.

أحمد العوضي يكشف السر وراء اسم عرب السويركي في حق عرب

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشف الفنان أحمد العوضي عن السر وراء اختيار أسماء ملفتة للشخصيات التي يقدمها في أعماله الفنية، فقال: «لا أستطيع أن أنكر أنها بالفعل مقصودة لأن الاسم يعطي الشخصية نوعا من الثقل ويجعلها ملفتة للانتباه أكثر ولذلك أكون حريصا دائما على أن يكون اسم الشخصية جذابا وملفتا للانتباه ويخطف الأذن بمجرد سماعه لكل الجمهور الذي يتابع العمل».

وتابع العوضي حديثه موضحا كواليس اختيار اسم شخصيته الجديدة عرب السويركي التي يقدمها في رمضان 2024 فقال «جاء بالمشاركة بيني وبين مؤلف العمل محمود حمدان ففكرنا ما الاسم الذي يليق بهذه الشخصية والتركيبة الخاصة بها وبالفعل توصلنا في النهاية أن يطلق عليه اسم عرب السويركي فهو الاسم الأنسب له ويتماشى مع أحداث العمل».

أبطال مسلسل عرب السويركي

يذكر أن مسلسل حق عرب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد العوضي ودينا فؤاد ورياض الخولي ووفاء عامر ووليد فواز وأحمد عبد الله وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.