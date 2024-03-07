«أكشن وصراعات».. صناع مسلسل حق عرب يراهنون على الدراما الشعبية

رحلة صعود محركها الرغبة فى الانتقام يؤججها الصراع بين الخير والشر فى سبيل الوصول إلى الحقيقة، توليفة درامية شعبية من شوارع حى الجمالية، بطلها عرب السويركى، رسم ملامحها الكاتب محمود حمدان، وتحمل توقيع المخرج إسماعيل فاروق، ويجسدها الفنان أحمد العوضى فى أول بطولة منفردة فى الدراما الرمضانية، بجانب مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم رياض الخولى، وفاء عامر، دينا فؤاد ووليد فواز.

«العوضى»: أعد الجمهور بعمل فنى يحترم عقليتهم

من جانبه، قال الفنان أحمد العوضى إنه يعد الجمهور بعمل يحترم عقليتهم على مدار أحداثه، مضيفاً لـ«الوطن» أن شخصية «عرب السويركى» مختلفة تماماً عن كل الشخصيات التى سبق وقدمها فى أعماله السابقة، بحسب قوله.

«حمدان»: نقدم وجبة شيقة

وكشف الكاتب محمود حمدان، مؤلف «حق عرب»، أن أحداث المسلسل تدور فى إطار اجتماعى شعبى ملىء بالصراعات مع جوانب إنسانية ورومانسية، وتابع فى حديثه لـ«الوطن»: «العوضى يبذل مجهوداً جباراً خلال تصوير المسلسل، ويحرص على أداء مشاهد الأكشن بنفسه دون الاستعانة بدوبلير، لذلك أعد الجمهور بعمل يقدم لهم وجبة درامية شيقة تحترم عقليتهم».

وفى الوقت الذى يشارك فى المسلسل عدد كبير من نجوم الدراما المصرية، أفسح صناع العمل المجال لعدد من الوجوه الشابة التى تشارك للمرة الأولى، وفقاً للكاتب محمود حمدان، قائلاً: «يشارك فى المسلسل مجموعة من الفنانين الكبار، الفنان الكبير رياض الخولى، والفنانة وفاء عامر، بالإضافة إلى الفنان وليد فواز، الذى يقوم بشخصية شريرة ضمن أحداث المسلسل، وستكون مفاجأة بالنسبة للجمهور، وذلك بجانب وجوه شابة تظهر على الشاشة لأول مرة، فنحن كفريق عمل نحرص على وجود مواهب جديدة شباب وإعطائهم الفرصة، حتى وإن كانت أدواراً صغيرة».

وأوضح «حمدان» أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بمجهود رائع فى مجال الدراما، ودائماً ما تدعم الموهوبين بشكل مستمر، وهو ما اتضح بشكل كبير فى السنوات الماضية، من خلال منح فرص كبيرة للشباب فى جميع المجالات، مضيفاً: «ومن الخطوات المهمة التى قامت بها الشركة المتحدة تدشين منصة (واتش آت) الإلكترونية التى تضم مكتبة كبيرة من الأعمال الفنية، ونجحت خلال فترة قليلة أن تصبح المنصة الأولى فى مصر والوطن العربى».

وعبرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل «حق عرب»، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية «صباح الجياش» زوجة كبير منطقة الجمالية المعلم «عبدربه»، الذى يقوم به الفنان رياض الخولى، وسيكون للشخصية دور محورى فى تحول سير الأحداث.

وكشفت فى تصريحات لـ«الوطن»، أن السيناريو هو الذى شجعها على المشاركة فى المسلسل، قائلة: «المسلسل يناقش عدداً من القضايا المهمة، بجانب أن محمود حمدان كاتب سيناريو متميز وله طبيعة خاصة فى كتابة الشخصيات، وهو ما يساعد الفنانين فى التحضير للشخصية بشكل جيد، بالإضافة إلى المخرج إسماعيل فاروق، فهو مخرج واع صاحب رؤية فنية، ولديه نظرة خاصة لكل ممثل ومشهد، وهو ما يجعل الممثل مرتاحاً لدرجة كبيرة أثناء التصوير».

وأكدت الفنانة سلوى عثمان أن مسلسل «حق عرب» سيكون مفاجأة للجمهور خلال موسم الدراما الرمضانية، موضحة: «أعتبر الكاتب محمود حمدان أحد أبطال المسلسل، بسبب موهبته الكبيرة فى الكتابة، حيث قام بتوظيف كل الشخصيات داخل الأحداث بطريقة جيدة، وكل الشخصيات لها خطوط عريضة فى الأحداث ويحملون مفاجآت غير متوقعة، فالمسلسل سينجح فى جذب انتباه الجمهور منذ عرض الحلقات الأولى بسبب الأحداث السريعة والمشوقة».

وكشفت سلوى عثمان فى تصريحاتها لـ«الوطن» أن المخرج إسماعيل فاروق يقوم بمجهود كبير فى العمل على المسلسل، ويساعد الممثلين لتقديم أفضل ما لديهم، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مستوى المسلسل وتفاعل الجمهور معه بعد بدء عرضه.

وعبرت «عثمان» عن سعادتها بالتعاون الأول الذى يجمعها بالفنان أحمد العوضى، قائلة: «العوضى شخص طيب ومحترم، أعتبره ابنى، وكان يوجد كيميا وتفاهم بيننا فى المشاهد التى جمعتنا، وأتمنى أن يصل هذا الشعور للمشاهد عند عرض العمل، وعلى الجانب الآخر يضم المسلسل كوكبة من النجوم الذين تشرفت بالعمل معهم، فنحن جميعاً اجتهدنا لنكون صادقين فى مشاعرنا، وأتمنى أن يصل ذلك إلى الجمهور ويحظى المسلسل بإعجابهم حتى يكلل مجهودنا بالنجاح».

«دينا»: دورى صعب ومركب

تعود الفنانة دينا فؤاد إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين منذ مشاركتها الأخيرة التى جمعتها بالفنان أحمد العوضى فى مسلسل «اللى مالوش كبير» فى رمضان 2021، وأكدت «دينا» أن الدور الذى تجسده فى المسلسل هو الذى شجعها على المشاركة فى المسلسل.

«مركبة وصعبة»، هكذا وصفت الفنانة دينا فؤاد الشخصية التى تقدمها ضمن أحداث مسلسل «حق عرب»، مؤكدة أنها مختلفة تماماً عن كل الأدوار التى قدمتها من قبل، وهو ما تطلب منها إعداداً وتحضيراً مختلفاً، بسبب كونها شخصية مركبة وصعبة على حد تعبيرها، فلا بد أن تخرج بصورة جيدة للجمهور حتى يتفاعلوا مع مشاهدها.

وكشفت «فؤاد» فى تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل الشخصية التى تقدمها فى المسلسل، قائلة: «أظهر بشخصية جديدة ومفاجأة فى المسلسل، حيث أجسد دور فتاة من منطقة شعبية تدعى حنان الغرباوى وتقوم ببيع الشاى فى منطقة المغربلين لتساعد والدها، والدور مركب به كم كبير من التحولات النفسية، وبذلت فيه مجهوداً غير عادى من عناء نفسى وجسدى وضغط عصبى كبير حتى يخرج في أفضل صورة».