مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الأمم المتحدة تقف ضد إسرائيل في توسعها الاستيطاني

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إنَّه ليست المستوطنات في الضفة الغربية وحدها الآخذة في الاتساع على حساب الفلسطينيين وأراضيهم التي تعد جرئمة حرب، فالاحتلال في حد ذاته للأراضي الفلسطينية جريمة حرب بل ومساندته من الدول الكبرى وإمداده بالطعام والمواد الحربية وغيرها من مستلزمات تدعم الاحتلال، هو أيضًا جرائم حرب.

وأضافت «السلامين»، في تغطيتها الحية من «رام الله» للقناة، أنَّ هناك تزايد قياسي في عدد المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وأنها ترقى لجرائم الحرب لما تشكله من استحالة قيام دولة فلسطينية، وفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة، مؤخرًا.

وتابعت مراسلة «القاهرة الإخبارية»: «الأمم المتحدة تقف ضد إسرائيل في توسعها بالأراضي الفلسطينية على حساب الشعب صاحب الأرض، وتعتبره جريمة حرب».

واستطردت: «الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لا تتوقف، وجيش الاحتلال يقتحم عدة بلدات بالضفة الغربية في أحياء الخليل وقلقيلية وسلفيت ونابلس وفي غرب رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا».