سر تواجد محمد رمضان وأنغام بمكان أثري وتجمهر الأهالي حولهما

على الرغم من غيابه عن الدراما الرمضانية هذا العام؛ إلا أن الفنان محمد رمضان يتواجد في الموسم المقبل خلال إعلان جديد في الماراثون الرمضاني، يجمعه لأول مرة مع المطربة أنغام.

سبب تواجد محمد رمضان وأنغام فى شارع المعز

وتواجد الثنائي محمد رمضان وأنغام، في الساعات القليلة الماضية داخل شارع المعز لتصوير الإعلان، مما أدي لتجمهر الحاضرين والأهالي حولهما؛ لالتقاط الصور التذكارية معهما، والاحتفال بهما.

مشاركة محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة

وشارك الفنان محمد رمضان في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل جعفر العمدة، الذي حققّ نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وتصدر مؤشر محركات البحث طوال أيام عرضه.

وقررت شركة ميديا هب المنتجة للمسلسل، تأجيل الجزء الثاني من العمل للموسم الرمضاني المقبل 2025، بسبب انشغال أبطاله العام الحالي، وحتى يتم التحضير له بشكل أكبر.

وشارك في مسلسل جعفر العمدة، كل من محمد رمضان، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، زينة، أحمد عبدالله، منذر رياحنة، جوري بكر، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.