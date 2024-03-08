«الشعبة» تكشف مصير أسعار الذهب بعد قرارات البنك المركزي

قال لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن تحرير سعر صرف الدولار جعل سعر الذهب مرتبطا بالسعر العالمي، كما أن التغييرات التي تطرأ على السعر العالمي للذهب ترتبط ارتباطا وثيقا بما أعلن عن انخفاض معدلات التضخم في أمريكا، وبالتالي فمن المتوقع أن يخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ما يدفع المواطنين إلى الإقبال على شراء الذهب، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق.

تأثير سعر الصرف على أسعار الذهب

وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق والعرض والطلب ساهم بشكل كبير في القضاء على السوق الموازية وذلك بتقليل الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي، من الممكن أن يعمل على استقرار أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

وتابع نائب رئيس شعبة الذهب، يعتبر الذهب أداة ادخار وملاذ آمن للمواطنين في الحفاظ على قيمة الأموال على المدى البعيد، ناصحا المواطنين بالابتعاد عن المضاربة في الذهب.

ارتباط أسعار الذهب بالدولار

ومن جهته، قال رفيق عباس، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في الأسواق يرتبط بتوفر الدولار لدي تجار الذهب، كما يؤثر سعر البورصة العالمية على تحديد أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية.

وأضاف عباس، في تصريحات لـ«الوطن» أن الفترة الحالية فترة مناسبة لشراء الذهب، حيث يعتبر الذهب من أفضل الأوعية الادخارية وملاذا آمنا للحفاظ على الأموال.