80 جنيها تراجع مفاجئ في أسعار الذهب.. اعرف عيار 21 بكام

في تطور مفاجئ تراجعت أسعار الذهب الآن خلال نهاية التعاملات، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3220 جنيهًا محققًا قيمة تراجع بلغت 80 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل قليل 3300، وذلك وفق المعلن من الشعبة العامة للذهب، خلال ختام التعاملات المسائية في محلات الصاغة.

تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم خلال ختام التعاملات المسائية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

- سعر جرام الذهب عيار 24 عند 3680 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3220 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18

- وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2760 جنيها دون مصنعية.

جرام الذهب عيار 14

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 دون مصنعية نحو 2152 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25 ألفًا و760 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2163 دولارا.