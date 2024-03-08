4 سيدات يحكمن قمة الأهلي والزمالك في اليوم العالمي للمرأة

ساعات قليلة تفصلنا، عن مواجهة نارية بين المارد الأحمر والقلعة البيضاء، والمقرر إقامتها على معلب «الأول بارك» في مدينة الرياض بالمملكة العربية السُّعُودية، في نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2022-2023، وسط ترقب عشاق الساحرة المستديرة.

4 سيدات يحكمن مباراة القمة

تنطلق صافرة المباراة المنتظرة، في تمام الساعة 7 مساءً، خلال لقاء قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، على أرضية ملعب «الأول بارك»، ويحكمها أندرسون دارونكو، صاحب الـ43 عامًا الذي عرفه بأنه «الكحم الضخم»، ومن المفاجأة أن هناك 4 سيدات يحكمن اللقاء بجانب «أندرسون»، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

ونستعرض في التقرير التالي، المعلومات التي وردت عن طاقم التحكيم من السيدات، اللاتي يساعدن حكم الساحة «أندرسون» الذي لفت أنظار الجميع، بسبب سر ضخامته غير المعتادة.

من هي الحكم نيوزا باك المساعد الأول في المباراة؟

تعد الحكم نيوزا إينيس باك، هي المساعد أول لحكم الساحة، ووفق وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، وهي برازيلية الجنسية، تبلغ من العمر 39 عامًا، كما أنها شاركت من قبل في عدة بطولات، منها كأس العالم «مونديال قطر 2022»، وكذلك كأس العالم للسيدات، بالإضافة لأولمبياد طوكيو 2020.

منذ نعومة أظفارها، تعشق حكم المساعد الأول في مباراة القمة، التي تقام مساء اليوم، «باك» أن تكون رياضية، وكانت تقضي الكثير من الوقت في ممارسة الرياضة داخل الصالات، أو الملاعب أو ملعب المدرسة، رفقة أصدقائها: «أتمنى الجميع يحقق هدفه».

تعد «باك» أكثر من شارك في البطولات العالمية سواء للرجال أو السيدات، بينما تأتي الحكم فابريني بيفيلاكوا كوستا، كمساعد ثاني، وستكون تشارلي ويندي، حكمًا لتقنية الفيديو، وتساعدها فيها ثايزلين كوستا.

سر ضخامة حكم المباراة

جدير بالذكر، أن سر ضخامة حكم الساحة أندرسون دارونكو، يرجع لعمله كمدرس للتربية البدنية، فضلاً عن شغفه بالرياضة الذي جعله مفتول العضلات، كما أنه يتبع نظامًا غذائيًا معينًا، يساعده في الحفاظ على لياقته البدنية العالية، التي تجعله يستطيع الجري لـ40 مترًا، في ظرف 6 ثوانٍ.