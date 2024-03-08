يهتم محبو كرة القدم وعشاق الساحرة المستديرة من جمهور القطبين، بمعرفة تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الليلة، باعتبارها الناقل الحصري للمباراة بالتعاون مع إم بي سي مصر، لمتابعة المباراة وتشجيع فريقهم واللاعبين.

وفي السطور التالية، نستعرض تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر التي تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر على الأراضي السعودية.

تردد أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

معامل الترميز: 27500

التردد: 11681

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5

تردد أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12303

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

نوع الجودة: HD