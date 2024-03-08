طلاب التعليم الفني بالقاهرة يحصدون جوائز مسابقة «كير مصر»

أعلن الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة، عن فوز طلاب وطالبات التعليم الفني بالقاهرة بجوائز مسابقة «كير» برعاية وزير التربية والتعليم د. رضا حجازى وإشراف د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة العامة لتطويرالتعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

رفع قدرات طلاب التعليم الفني

وفي إطارالاتفاقية المنعقدة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع مؤسسة كير مصر للتنمية، نُظمت المسابقة الدولية بهدف رفع قدرات طلاب التعليم الفني في مجال الخدمة المالية غير المصرفية والمهارات الحياتية وريادة الأعمال، وإقامة المشروعات الصغيرة وإلحاق بها مسابقة الابتكار والأفكار الريادية لطلاب التعليم الفني.

وقال خالد عبده في بيان، إن مدارس القاهرة فازت بأكثر المراكز داخل المسابقة، ومنهم المركز الثاني الطالبة سلمى تاج محمد، ومدرسة العباسية الفندقية إدارة الويلي المركز الثالث، وشهد خالد مغربي وبشرى حسن حلمي مدرسة باب الشعرية الصناعيه بنات إدارة باب الشعرية، ومارينا عدلي أنطوني مدرسة النعام التجارية بنات إدارة عين شمس، والمركز الرابع نورة علي محمود وكريمة إبراهيم سيد مدرسة باب الشعرية بنات إدارة باب الشعرية.

أسماء الفائزين

وفازت بالمركز الخامس شاهندة الهادي أحمد مدرسة باب الشعرية بنات إدارة باب الشعرية، جودة أحمد مدرسة بي تك، ومن إدارة المقطم جميلة ماهر ومي مجدي من مدرسة النعام التجارية بنات إدارة عين شمس.