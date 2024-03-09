غدا آخر موعد لسداد اشتراك غرفة المنشآت الفندقية للمشاركة في الانتخابات

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن آخر موعد لتسديد الفنادق قيمة اشتراك الغرفة عن العام الجاري والأعوام السابقة، سيكون غدا الأحد 10 مارس، لافتا إلى أن الفنادق التي لن تسدد اشتراكاتها السابقة خلال هذا الموعد لن تكون ضمن جداول أعضاء الجمعية، كما لن يسمح لها بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية المقبلة، أو الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

إجراء انتخابات الغرفة قبل نهاية النصف الأول من العام

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على جميع فنادق الجمهورية، أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والصادرة بالقانون 27 لسنة 2024، حدد الجدول الزمني لانعقاد الجمعية العمومية العادية وإجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة قبل نهاية النصف الأول من عام 2024.

سداد قيمة اشتراك الغرفة

وناشد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، جميع فنادق الجمهورية بضرورة سداد قيمة اشتراك الغرفة عن العام الجاري، وعن الأعوام السابقة، في موعد أقصاه الساعة 4 من مساء غدا الأحد 10 مارس 2024.