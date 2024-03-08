«صحة القاهرة»: 31 عيادة متنقلة و61 مكتبا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

كشف تقرير لمديرية الصحة بالقاهرة، أنّ عدد العيادات المتنقلة بالمحافظة بلغ 31 عيادة، منها 4 بحي حلوان و3 بحي المقطم، والمتبقية موزعة في أحياء طرة ودار السلام، وحدائق القبة، والمرج، والسلام، بعدد 2 عيادة لكل منطقة، وذلك لخدمة المواطنين.

الخدمات الطبية في أحياء القاهرة

وأشار التقرير إلى تساوى باقي الأحياء في عدد العيادات المتنقلة المتوفرة بها عيادات واحدة متنقلة لكل من حي 15 مايو، التبين، المعصرة، المعادي، البساتين، مصر القديمة، الخليفة، الزاوية، منشأة ناصر، وسط السلام، عين شمس، المطرية، شرق مدينة نصر بالقاهرة.

وأوضح أن محافظة القاهرة بها 5 مستشفيات تخصصية و4 مستشفى جراحة اليوم الواحد، و61 مكتب صحة، و11 مستوصفًا علاجيًا و62 مركزًا ونقطة إسعاف، تابعين لوزارة الصحة.

وأوضح التقرير أن أكبر عدد من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة هي مستشفيات التأمين الصحي وعددها 7، يليها المؤسسات العلاجية بعدد 5 مؤسسات علاجية، وتساوى عدد مستشفيات التعليمي ومستشفيات المعاهد التعليمية فكان 4 مستشفيات لكل منهما، وأقل عدد من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة مستشفيات نفسية بعدد 3 مستشفيات على مستوى محافظة القاهرة.