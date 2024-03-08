هل تتراجع أسعار الحديد إلى 40 ألف جنيه الفترة المقبلة؟

عاد الهدوء والاستقرار إلى سوق حديد التسليح، بعدما شهد حالة من عدم الثبات وقفزات الأسعار المتتالية، حتى تخطى سعر الطن 60 ألف جنيه، وقت أن كانت السوق السوداء في أعلى مستوى لها، لكن الأمر اختلف تمامًا عندما أعلن البنك المركزي تحريك سعر صرف الدولار وفق آليات السوق، ومع هذا القرار اختفت السوق السوداء وأصبح البنك المركزي المتحكم الوحيد في التسعير.

سعر طن الحديد

وقال الدكتور محمد البنا استاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن سعر الدولار في البنوك أعطى حالة من الثبات لسوق الحديد بدلًا عن السعر الجنوني في السوق السوداء، الذي كان يقفز يوميًا بشكل وهمي حتى تخطى 70 جنيهًا، ما أسهم في زيادة سعر طن الحديد، ومع عودة الوضع الطبيعي في البنوك عاد سعر طن الحديد إلى تحت 50 ألفًا، وتحديدا سجل نحو 48 ألفا للطن بالنسبة لحديد عز.

عوائد الاستثمار المباشر

وأضاف «البنا» في حديثه لـ«الوطن»: «عندما تتدفق العملات الصعبة على البنك المركزي من عوائد الاستثمار المباشر مع كيانات اقتصادية كبرى، كما حدث في صفقة رأس الحكمة وغيرها من الاستثمارات، وكذلك قرض صندوق النقد الدولي، سوف ينخفض سعر الدولار لأن قرار البنك المركزي شمل تحريك سعر الصرف وفق آليات السوق أي العرض والطلب، وعندما يهبط الدولار عند حاجز 40 جنيهًا حينها سوف يتراجع طن الحديد إلى 40 ألف جنيه».

تراجع أسعار الحديد

ترصد «الوطن» أسعار الحديد في مصر الجمعة 8-3-2024 في المصانع والأسواق ومن بينها سعر طن حديد عز وجاءت الأسعار كالتالي:

- حديد المراكبي، سجل 48 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية، 47 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 47 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم، 47 ألفًا و850 جنيهًا للطن.

- سعر طن حديد العتال، 47 ألفًا و700 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 47 ألفًا و300 جنيه.

- سجل حديد الكومي، 47 ألفًا و200 جنيه.