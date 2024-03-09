استقرار سعر طن الحديد اليوم السبت في الأسواق

شهدت أسعار الحديد في مصر استقرارا كبيرا، خلال تعاملات اليوم السبت 9-3-2024، كما شهد حديد عز ثباتا سعريا كبيرا في السوق، عقب فترة من التراجعات الطفيفة التي شهدها القطاع خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الحديد اليوم

خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم، وفق آخر تحديثات لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد للمستهلك

- سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 49 ألفا و927 جنيها.

سعر طن حديد عز اليوم

- سجل سعر طن حديد عز اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك، 51 ألفا.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- حديد المراكبي، سجل 47 ألفًا و820 جنيهًا.

- بلغ سعر حديد عطية، 47 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 47 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 47 ألفًا و750 جنيهًا للطن

- سعر طن حديد العتال، 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 47 ألفًا و400 جنيه.

- سجل حديد الكومي، 47 ألفًا و300 جنيه.