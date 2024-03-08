أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-3-2024 في مصر.. تشهد استقرارا كبيرا

استقرار كبير تشهده أسعار الحديد في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 8-3-2024، وشهد حديد عز ثباتا سعريا كبيرا في الأسواق بعد فترة من التراجع الطفيف.

وجاءت تلك التطورات عقب موجة من التراجعات الكبيرة التي شهدها سوق وشركات الحديد ومسطحات الصلب، فيما يخص أسعار منتجاتها.

أسعار الحديد اليوم

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم، وفقا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد للمستهلك

- سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 49 ألفا و927 جنيها.

سعر طن حديد عز اليوم

- سجل سعر طن حديد عز اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك، 51 ألفا و52 جنيها.

أسعار الحديد اليوم في مصر

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم في مصر 8-3-2024 في المصانع والأسواق ومن بينها سعر طن حديد عز وجاءت الأسعار كالتالي:

- حديد المراكبي، سجل 47 ألفًا و820 جنيهًا.

- بلغ سعر حديد عطية، 47 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 47 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 47 ألفًا و750 جنيهًا للطن

- سعر طن حديد العتال، 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 47 ألفًا و400 جنيه.

- سجل حديد الكومي، 47 ألفًا و300 جنيه.