رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل سر إلهي بطولة روجينا ومي سليم

تناقش الفنانة روجينا، في سباق رمضان 2024، قضايا ميراث المرأة وتعرضها للخيانة من خلال مسلسل سر إلهي، الذي يعرض فى 15 حلقة.

أحداث مسلسل سر إلهي لروجينا

تدور أحداث العمل، حول شخصية «نصرة» بعد أن يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها، تنتقل للقاهرة تاركة المنصورة، لتلتحق بالعمل في دار مسنين لتتعرف على رجل عجوز، ويجري اتهام دنيا بقتله ظلماً لتدخل السجن، وتخرج بعد سنوات وقد تحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ في الانتقام ممن ظلمها ودفع ثمن سنوات سجنها الضائعة.

أبطال مسلسل سر إلهي

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.