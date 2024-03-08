7 توجيهات من «بيطري البحيرة» استعدادا لشهر رمضان الكريم

أعلنت مديرية الطب البيطري في البحيرة بقيادة الدكتور أشرف محيي الدين اتخاذ عدة إجراءات للاستعداد لشهر رمضان المبارك جاءت كالآتي:-

عقد لغرفة العمليات بالمديرية طوال أيام شهر رمضان المبارك لتلقي أي شكوى أو بلاغات عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية، أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق.

- استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يومياً وتواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام الشهر الكريم.

- التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل علي إصلاح أي أعطال بها فورا بلجنة حسب التعليمات مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من مخازن المديرية.

- مراقبة مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصة «التموين - مباحث التموين - الشرطة»، الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية، والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الإشراف على جميع الأعمال بصفة شخصية

- التنبيه على مديري الإدارات البيطرية كل بدائرة مركزه بالإشراف على جميع الأعمال بصفة شخصية.

- قيام لجان تفتيش ومتابعة مشتركة بالمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة؛ للتأكد من توفر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

- تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة مع متابعة كافة الأعمال الأخرى.

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استعداد المحافظة بكافة قطاعاتها لاستقبال الشهر الكريم، حيث جرى وضع خطة مكثفة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة لضمان توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين.