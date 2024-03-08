«محمد فراج أكثر شهرة مني».. أبرز تصريحات بسنت شوقي في برنامج «تفاعلكم»

تصدرت الفنانة بسنت شوقي، محرك البحث «جوجل» في الساعات القليلة الماضية بعد استضافتها في برنامج «تفاعلكم»، إذ أدلت بعدة تصريحات تتعلق بحياتها الفنية والزوجية وعن علاقتها بزوجها الفنان محمد فراج وشقيقتها داليا شوقي.

ونكشف في السطور التالية أبرز تصريحات بسنت شوقي في البرنامج:

- تمنيت أن أكون مضيفة طيران وأي مهنة لها علاقة بالسفر ولكن شعرت أن السفر مرهق وبعدها بدأ شغفي في عالم الموضة ولكني وجدته صعبا بالنسبة لي، وحاليًا أصبحت شغوفة بالتصميم.

- بعض الجمهور يروني متكبرة في الانطباع الأول لي لأنني لست اجتماعية منذ الوهلة الأولى، ومسلسل ليه لأ صنع اسمي.

- ما زلت أعمل في وظيفتي الأساسية في البنك لأنني أحب لغة الأرقام وعملي بالتمثيل ليس ثابتا ولا أصور بشكل دائم.

- أهم نصيحة لنجاح الزواج من تجربتي الشخصية هو الصبر والتفاهم والاحترام.

شائعات طلاقها من محمد فراج

- أتعرض بشكل مستمر لشائعة طلاقي من محمد فراج وكل مرة يتم ترويجه نكون في رحلة سفر سويًا ولا يوجد زوجان لا يتعرضان للمشكلات.

- أواجه انتقادات بأن ملابسي جريئة وأري أنها وجهات نظر لأنها مرتبطة بالذوق والتربية.

الاستفادة من ورش التمثيل

- لست نجمة صف أول وشقيقتي داليا أكثر موهبة مني وليس صحيحا أن أقيم موهبتي وأترك ذلك الأمر للجمهور.

- استفدت من ورش التمثيل وأعيش اللحظة لأنه يعتمد على الاستماع الجيد والتواصل مع الممثل أمامي.

- زوجي محمد فراج أكثر شهرة مني وانتشار قاعدة فشل الزيجات من الوسط الفني غير صحيحة لأننا نفيد بعضها لكوننا نعمل بنفس المجال والأمر يعتمد على الكيميا بين الزوجين.

- تمنيت تقديم كل أدوار السندريلا سعاد حسني، وفيلم دعاء الكروان لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وفيلم النضارة السوداء للعظيمة نادية لطفي.

- انزعج من الأسئلة عن حياتي الشخصية وأشعر خلالها بالتدخل بشكل غير مسموح به.

- والدي وزوجي يشجعان النادي الأهلي ووالدي من الممكن أن يتقبل تشجيعي لفريق الزمالك وزوجي محمد فراج متطرف للغاية للزمالك وتوقفت عن تشجيع لعبة كرة القدم منذ وقت طويل، وأصبحت أشجع الفرق العالمية مثل برشلونة.

- أتمنى تقديم عمل فني يتناول آثار الطلاق على الأطفال والأجيال الجديدة بعد النمو.

- أنزعج من شائعات فارق السن بيني وبين زوجي محمد فراج وأنه أصغر مني لأنها غير حقيقية على الإطلاق.

- أتفهم انتقادات بعض الجمهور لتضمن حديثي اللغة الإنجليزية بشكل كبير، ولكني تربيت فى تلك البيئة وعندما يحدث شجار في البيت نفرغ طاقتنا باللغة الإنجليزية، وتعودت على ذلك وأحاول أن أغير ذلك والجمهور يتخيل أنني أتحدث كذلك من أجل التظاهر.

- أجريت عملية تجميل واحدة في أنفي بعد تعرضها للكسر بأحد البرامج والجميع يعلم ذلك.