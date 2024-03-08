صحفي سعودي: الأهلي قادر على تعويض الغيابات أمام الزمالك.. وتوقع الفائز صعب

قال أحمد العجلان صحفي رياضي سعودي، إنّ السعوديين مستمتعون بأجواء المباراة المرتقبة في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، موضحة: «سنعيش مباراة كبيرة تليق بهذا الحدث الكبير والاستعدادات التي قدمتها المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الترفيه».

حدث كبير يليق بمصر

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك استعدادات لتقديم حدث كبير جدا يليق بمصر الحبيبة وأنصار الفريقين إن شاء الله».

وتابع الصحفي الرياضي السعودي: «الأهلي أكثر استقرارا وتحقيقا للانتصارات في الفترة الأخيرة، وتحسنت الأمور في الزمالك بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة والبرتغالي جوزيه جوميز، ومن الصعب التنبؤ بمن يفوز، وبخاصة أن مباريات الكؤوس قد يغيرها الشكل العام ولا تخضع بشكل كامل للظروف الفنية، وفي العموم، الأهلي أكثر قدرة على الفوز، باعتبار أن جودة لاعبي الأهلي أعلى من الزمالك».

غيابات الأهلي والزمالك

وأوضح: «بالنسبة إلى الغيابات، فإنها مؤثرة، ولكن مَن يستطيع تعويض الغيابات بشكل أفضل؟ أرى أنه الأهلي، وأتمنى أن يكون اللاعبون الموجودون من الفريقين على قدر الثقة».