ذكرى حزينة ترافق صلاح عبد الله في قمة الأهلي والزمالك.. ماذا أصاب إخوته؟

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أجواء من الفرحة يترقبها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، إلا أن المباراة تترك أثرًا حزينًا في قلب الفنان صلاح عبد الله كل عام، وذلك لكونها تذكره بموعد وفاة أشقائه، الذين كان يصطحبهم معه في أثناء الذهاب إلى المباراة.

نشر صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «X» تويتر سابقًا، صورة جمعه بأشقائه الـ7 الراحلين وبكلمات مليئة بالأسى والحزن عبر عن ذلك قائلًا: «كنت بروح أستاد القاهرة مع إخواتي الله يرحمهم بـ3 مواصلات، من بولاق الدكرور للتحرير ثم العباسية ثم مدينة نصر ونمشي كتير».

موقف مؤثر في حياة صلاح عبد الله

تابع «عبد الله» عبر حساه الشخصي والرسمي على منصة أكس: «لحد ماندخل الأستاد والرجوع كان أصعب بكتير، وبسبب ماتش النهاردة، فجأة افتكرت اللي عمري مانسيتهم، وبعيّط، أرجوكم الفاتحة والدعاء».

كنت بروح إستاد القاهرة مع إخواتي الله يرحمهم بـ٣مواصلات من بولاق الدكرور للتحرير ثم العباسية ثم مدينة نصر ونمشي كتيييير لحد ماندخل الإستاد والرجوع كان أصعب بكتيييير وبسبب ماتش النهارده فجأة إفتكرت اللي عمري مانسيتهم وبعيِّطأرجوكم الفاتحة والدعاء pic.twitter.com/HvfAtCI8ts — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) March 8, 2024

مباراة الأهلي والزمالك

يلتقي الأهلي والزمالك، مساء الجمعة، على ملعب «الأول بارك» بمدينة الرياض السعودية، وهي المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة خارج مصر، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022-2023، عبر قناة «أون تايم سبورت»، من خلال التردد التالي:

تردد قناة «أون تايم سبورت»

- تردد القناة: 11861

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل التصحيح: 5/6

- القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة «mbc مصر»

كما يمكن تنزيل قناة «mbc مصر» لمشاهدة مباراة القمة عبر التردد التالي:

- التردد: 11823

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6