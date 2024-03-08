عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي والزمالك لمواجهة نهائي كأس مصر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام الزمالك في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، والمقامة على استاد الأول بارك، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتشهد المباراة مشاركة محمود عبد المنعم كهربا في التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباراة المرتقبة بين الفريقين، بينما يظل الاعتماد بجواره على حسين الشحات والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

وجاء تشكيل الأهلي أمام الزمالك، في نهائي كأس مصر على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: علي معلول، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، محمد هاني

في خط الوسط: عمرو السولية، وكريم نيدفيد، وإمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذي جاء كما يلي:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر، أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، يوسف أوباما، عبدالله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي، زيزو، ناصر منسي