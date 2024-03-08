حيلة سحرية تزيد سرعة الإنترنت لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك.. «مش هيقطع تاني»

قبل انطلاق مباراة النادي الأهلي والزمالك، في بطولة كأس مصر في نسخة 2022-2023، والتي تفصلنا عنها ساعات قليلة، تتأهب جماهير الدربي، لمشاهدة المباراة النارية وتشجيع الفريق المفضل، إلا أنهم قد يواجهون صعوبة في مشاهدتها عبر الإنترنت، لذلك يريدون معرفة طريقة لزيادة سرعة الإنترنت المنزلي.

نستعرض في التقرير التالي، حيلة سحرية لزيادة سرعة الإنترنت المنزلي وتقوية إشارة الراوتر، لمشاهدة مباراة القمة المقرر إقامته على ملعب «الأول بارك» في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، دون تقطيع.

حيلة سحرية لتقوية إشارة الراوتر قبل مباراة القمة

للحصول على إشارة قوية، خلال مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، في بطولة كأس مصر، لابد من اتباع هذه الحيلة وهي إبعاد جهاز الراوتر عن أي جسم صلب، التي تؤثر على السرعة، حتى لو بنسبة ضعيفة، وفق ما أوضحه مصطفى ثروت، الخبير التكنولوجي، خلال حديثه لـ«الوطن».

لذلك وضع جهاز الراوتر في مكان معزول، يعد من أبرز الطرق التي تساعد على تقوية إشارة الراوتر، كما أنه لابد أن يكون الجهاز مرتفعًا عن سطح الأرض، حتى يتم تعديل الإشارة الهوائية للجهاز، على أن تكون بشكل مستقيم، وذلك لأنها تُحسن من إشارة الواي فاي.

بداية المباراة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلى والزمالك، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويديرها طاقم تحكيم برازيلي مكون من أندرسون دارونكو «حكم ساحة»، ومساعد أول نيوزا إينيس باك، ومساعد ثان فابريني بيڨيلاكو، وحكم رابع رودريجو بيريرا، كما سيكون على تقنية الفيديو تشارلي ويندي حكم رئيسي لتقنية VAR، وتيسلان كوستا حكم مساعد لتقنية VAR، ومراقب الحكام: البرتغالي ڤيتور بييرا.